Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин высказался касательно провала в поединке с швейцарским "Лугано" (1:1) в рамках 6-го тура Лиги Европы.

Столичный клуб не смог добыть необходимую победу и покинул турнир.

"Никогда не думал, что так бывает. Вроде, такие голы забивал, а сегодня не получилось. Этому объяснения нет. Прошу прощения. Стыдно за сегодняшний матч. Не говорю, что команда не хотела победить. Мы неплохо играли. Но игра сейчас не имеет никакого значения, остается результат. А результат таков, что мы не вышли дальше, хотя группа у нас была вполне проходимая, при всем уважении к командам. Считаю, что мы должны были проходить в следующий этап с закрытыми глазами. Сегодняшнее поражение – это моя вина", - цитирует игрока сборной Украины официальный сайт "Динамо".

"Понятно, какое у всех сейчас настроение... Это очень трудно. Уверен, что после матча нас будут критиковать еще больше. И мы это заслужили. Повторюсь, стыдно, что киевское "Динамо" не может выйти из такой группы. И когда нужна была победа в заключительном, решающем матче, мы не смогли победить. Причем, было много ударов, моментов, но вместо того, чтобы забить, мы пропустили такой необязательный мяч.

Завтра уже будем разбираться. Но хотел сказать, что полностью виноват я. Не думал, что в таких моментах не смогу забить. Если бы до этого не забивал, тогда другое дело. Сегодня просто не шел мяч в ворота. Значит, где-то не доработал, не достаточно тренировался, где-то не сосредоточен был. Нужно серьезно задуматься", - отметил Беседин.