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Сегодня представительство украинских клубов в 1/16 Лиги Европы может увеличиться вдвое

"Динамо" попытается пробиться в весеннюю часть турнира.

Сегодня представительство украинских клубов в 1/16 Лиги Европы может увеличиться вдвое

Сегодня динамовцы Киева проведут свой заключительный матч группового этапа Лиги Европы.

Соперником на НСК "Олимпийский" выступит немотивированный "Лугано".

Отметим, швейцарский клуб уже потерял шансы пробиться в плей-офф турнира, чего не скажешь о "Динамо". Для этого подопечным Алексея Михайличенко достаточно выиграть у "Лугано", а, чтобы не вдаваться в арифметические подсчеты – лучше с преимуществом не в один мяч.

Начало поединка – в 19:55.

Накануне донецкий "Шахтер" проиграл "Аталанте" (0:3) матч Лиги Чемпионов и завершил свои выступления в этом турнире. Однако третье место, занятое "горняками" в группе, позволило подопечным Луиша Каштру начать весеннюю еврокубковую кампанию с 1/16 Лиги Европы.

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