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Капитан "Лиона" устроил потасовку с фанатом прямо на футбольном поле после выхода команды в плей-офф ЛЧ

Мемфис Депай был сверх эмоционален.

Капитан "Лиона" устроил потасовку с фанатом прямо на футбольном поле после выхода команды в плей-офф ЛЧ
Мемфис Депай
Фото: EPA/UPG

Драматично сложился поединок в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов между "Лионом" и "Лейпцигом".

По завершению первого тайма французский клуб проигрывал 0:2, но в дебюте второй половины встречи Уссем Ауар сквитал один мяч – 1:2.

Гол 21-летнего француза взбодрил хозяев и на 82-й минуте капитан команды Мемфис Депай сравнял счет – 2:2.

Эта ничья позволила "Лиону" обойти "Бенфику" и "Зенит в борьбе за оставшееся место в 1/8 финала турнира ("Лейпциг" заранее обеспечил себе место в плей-офф от группы G).

После игры футболисты "Лиона" пребывали в эйфорийном эмоциональном состоянии.

Однако это не помешало им заметить нелицеприятный плакат, который вынес к кромке футбольного поля один из местных фанов.

На плакате был нарисован осел и надпись "Марсело, уходи". Очевидно, что плакат был адресован защитнику клуба Марсело Фильо, который отреагировал на поступок болельщика весьма сдержанно – лишь неприличным жестом.

Куда более категоричным был капитан "Лиона", который попытался выразить поддержку партнеру по команде. Голландец совершил рывок к болельщику, толкнул его и попытался вырвать плакат.

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