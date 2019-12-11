Драматично сложился поединок в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов между "Лионом" и "Лейпцигом".

По завершению первого тайма французский клуб проигрывал 0:2, но в дебюте второй половины встречи Уссем Ауар сквитал один мяч – 1:2.

Гол 21-летнего француза взбодрил хозяев и на 82-й минуте капитан команды Мемфис Депай сравнял счет – 2:2.

Эта ничья позволила "Лиону" обойти "Бенфику" и "Зенит в борьбе за оставшееся место в 1/8 финала турнира ("Лейпциг" заранее обеспечил себе место в плей-офф от группы G).

После игры футболисты "Лиона" пребывали в эйфорийном эмоциональном состоянии.

Однако это не помешало им заметить нелицеприятный плакат, который вынес к кромке футбольного поля один из местных фанов.

На плакате был нарисован осел и надпись "Марсело, уходи". Очевидно, что плакат был адресован защитнику клуба Марсело Фильо, который отреагировал на поступок болельщика весьма сдержанно – лишь неприличным жестом.

Marcelo’s response was to make a rather unseemly gesture towards the donkey banner carrying fan. pic.twitter.com/8PHCRHIVWA — Get French Football News (@GFFN) 10 декабря 2019 г.

You can see that Memphis Depay merely tried to grab the fan’s donkey banner & did not attack him. pic.twitter.com/TXvoHNez2t — Get French Football News (@GFFN) 10 декабря 2019 г.

Куда более категоричным был капитан "Лиона", который попытался выразить поддержку партнеру по команде. Голландец совершил рывок к болельщику, толкнул его и попытался вырвать плакат.