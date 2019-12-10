ФК "Карпаты" на грани исчезновения, - директор клуба

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин убежден, что власти Львова должны выделить клубу землю и территорию стадиона "Украина" в долгосрочную аренду.

В противном случае, клубу грозит ликвидация, как юрлицу.

По словам Ящишина, вопрос тянется 13 лет.

"Город пообещал, подписал меморандумы, документы. Уже 13 лет прошло, у всех бы нервы не выдержали. Если городской совет не отдаст нам в аренду землю, обещанную еще в 2006 году, то перспективы клуба становятся туманными", - цитирует директора "Карпат" sport.ua, который ссылается на интервью ТК "Футбол 1/2".

"Это будет катастрофа для клуба и города, потому что "Карпаты" могут прекратить свое существование", - считает Ящишин.

Добавим, что команда провалила первую часть чемпионата, разделяя с "Ворсклой" последнее место в турнирной таблице.

Напомним,"Карпаты" написали открытое письмо мэру Львова Садовому.