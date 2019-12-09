Информатор WADA Родченков призвал пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков прокомментировал решение организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.

"Я давно ждал этого решения, согласно которому Россия не соответствует кодексу WADA и отстранена от международных соревнований. Мошенничество, ложь и фальсификации неведомых ранее масштабов были наказаны по всей строгости", - приводит заявление Родченкова championat.com, ссылаясь на Times.

"Но на этом нельзя останавливаться. Те, кто занимался коррупцией в различных видах спорта, например, легкой и тяжелой атлетике, лыжах, биатлоне и бобслее, должны быть наказаны. Также необходимо пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи.

Россия продолжила махинации и мошенничество в 2019 году. Как обычно, Россия нарушила собственные обещания", - отмечает сбежавший в США экс-директор московской антидопинговой лаборатории.