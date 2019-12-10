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Президент МОК прокомментировал решение WADA по российскому вопросу

Томас Бах считает, что решения WADA обязательны для исполнения МОК.

Президент МОК прокомментировал решение WADA по российскому вопросу
Томас Бах
Фото: EPA/UPG

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российскому вопросу.

"Я не буду заниматься спекуляциями по поводу развития событий, но решения WADA обязательны для исполнения Международным олимпийским комитетом, и МОК привержен верховенству закона. Поэтому мы будем исполнять это решение", - приводит слова Баха РИА "Новости".

Исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в Олимпийских играх и крупных международных турнирах, включая чемпионаты мира, под национальным флагом.

Допущены будут только "чистые" спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага и гимна страны.

Если РУСАДА в течение 3-х недель не согласится с этим решением, окончательное слово окажется за Спортивным арбитражным судом (CAS).

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