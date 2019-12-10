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Россия сохранила право на проведение чемпионата мира-2020, несмотря на решение WADA

ЧМ по хоккею с мячом состоится в Иркутске.

Россия сохранила право на проведение чемпионата мира-2020, несмотря на решение WADA
Фото: ФХМР

Чемпионат мира 2020 года по хоккею с мячом изначально должен был пройти в Иркутске с 28 марта по 5 апреля. Но 9 декабря было принято решение WADA о дисквалификации России на 4 года на всех крупнейших спортивных соревнованиях, включая чемпионаты мира, а также запрет на их проведение в этот временной отрезок.

Тем не менее, российские функционеры находят лазейки, чтобы сохранить турнир у себя. Руководитель дирекции по проведению чемпионата мира-2020 Владимир Матиенко прокомментировал возможный перенос турнира:

"Я связывался со штаб-квартирой нашей международной федерации в Швеции, разговаривал с генеральным секретарем. Он сказал, что письмо от WADA приходило, но там был следующий параграф: если международное соревнование уже объявлено и нет технической возможности его отменить или перенести в другую страну, то оно состоится в России. Мы как раз попадаем под это правило и можем со 100-процентной уверенностью говорить о том, что чемпионат в Иркутске состоится", - цитирует спортивного функционера sport.ua, со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

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