Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Лужков: альтернатива, которой не было
Лужков: альтернатива, которой не было
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
ГлавнаяСпорт

WADA намерено запретить России выступать на соревнованиях даже под нейтральным флагом

Агентство считают действующее наказание недостаточно жестким.

WADA намерено запретить России выступать на соревнованиях даже под нейтральным флагом
Фото: sports.ru

WADA сегодня обсудит возможность наложение большего штрафа на Россию, вплоть до абсолютного отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях, даже под нейтральным флагом.

Данный вопрос будет поднят на конференции WADA, после чего направлен в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает The Times.

"На первый взгляд, наказание для России выглядит жестким. Однако российские спортсмены могут выступать на чемпионатах мира, Олимпиаде и других соревнованиях под нейтральным флагом. Есть вероятность того, что данное решение будет обжаловано. Поэтому наши намерения понятны - мы хотим полностью отстранить Россию от участия в соревнованиях", - цитирует представителя WADA Викторию Аггар издание.

Напомним, согласно наложенным WADA санкциям, на соревнованиях россияне смогут выступать без флага и гимна, а к участию в турнирах могут быть допущены "чистые" в отношении допинга спортсмены.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также