В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Лужков: альтернатива, которой не было
Лужков: альтернатива, которой не было
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
ГлавнаяСпорт

В отчете Минюста США утверждается подкуп Кремлем ФИФА за право провести ЧМ-2018

В 2010 году Россия выиграла тендер.

В отчете Минюста США утверждается подкуп Кремлем ФИФА за право провести ЧМ-2018
Фото: Skysports.com

Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

В частности, в докладе сообщается о подкупе российским бизнесменом права принять Россией Чемпионата мира-2018.

"В июле 2011 года бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил предоставил отчет, в котором был кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым и председателем Правительства Владимиром Путиным.

Согласно отчету, в этом разговоре Путин признал, что один из российских бизнесменов подкупил президента ФИФА (Йозеф Блаттер - прим.), чтобы Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018", - приводит часть 430-страничного отчета Sky Sports.

"В 2012 году Стил познакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, владевших информацией о предполагаемых попытках России подкупить руководителей ФИФА.

Изучение отчета Стила показало, что он представил ФБР отчет в июне 2015 года, в котором сообщалось, что кремлевский чиновник признал, что Кремль подкупил руководителей ФИФА с целью получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года", – говорится в отчете.

Добавим, что в тендере на право принять Мундиаль-2018 также участвовали совместные заявки Нидерландов и Бельгии, а также Испании и Португалии.

Отметим, что бывший президент ФИФА Зепп Блаттер в отчете не упоминается.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также