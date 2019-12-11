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Промоутер Усика объявил, когда состоится бой между украинцем и Чисорой

Эдди Хирн постепенно выводит Усика на бой с Джошуа.

Промоутер Усика объявил, когда состоится бой между украинцем и Чисорой
Александр Усик
Фото: EPA/UPG

Промоутер Эдди Хирн заявил, что свой следующий бой украинский супертяж Александр Усик проведет весной следующего года против Дерека Чисоры.

После этого поединка боксер сразится с победителем пары Энтони Джошуа - Кубрат Пулев.

"Бой между Усиком и Чисорой пройдет, скорее всего, в начале марта 2020 года. Далее украинец будет биться с победителем поединка Джошуа - Пулев", - цитирует слова Хирна sportarena.com, ссылаясь на ESPN.

В свою очередь, президент WBO Пако Валькарсель ранее заявил, что у Джошуа есть только 180 дней, чтобы встретится с Усиком. 

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