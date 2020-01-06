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Защитник "Динамо" заявил, что у клуба закончились деньги

Команда летит на сборы в Анкару.

Защитник "Динамо" заявил, что у клуба закончились деньги
Тамаш Кадар
Фото: "Динамо"

Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар заявил, что у киевского клуба проблемы с финансами, поэтому команда летит на сборы в Турцию вместо Испании.

"Подготовка ко второй части сезона начнется 10 января", - цитирует Кадара венгерское издание Nemzeti Sport.

"В последнее время я проводил тренировки по индивидуальному плану. Вернусь в Киев в четверг, но там не останусь - команда едет на сбор в Турцию. Мы годами летали в испанскую Мальорку, но сейчас, похоже, у клуба закончились деньги, поэтому отправимся в Анкару", - высказал свое мнение Тамаш.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 20 поединков в футболке "бело-синих", отличившись одним ассистом.

Напомним, защитник сборной Венгрии перешел в "Динамо" из польского "Леха" (Познань) в феврале 2017 года.

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