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Болельщики "Динамо" определили лучшего игрока клуба в 2019 году

Им стал Карлос Де Пена.

Болельщики "Динамо" определили лучшего игрока клуба в 2019 году
Карлос Де Пена
Фото: facebook.com/fcdynamoua

Уругвайский вингер Карлос Де Пена был признан лучшим футболистом "Динамо" в 2019 году по версии болельщиков, о чем клуб сообщил на официальном сайте.

В голосовании приняли участие больше 7 тысяч пользователей. За Карлоса отдали свои голоса 31 процент голосовавших.

Де Пена присоединился к "Динамо" в апреле прошлого года в качестве свободного агента и с тех пор забил 6 голов и отдал столько же результативных передач в 32 матчах киевлян во всех турнирах.

31 декабря 2019 года вице-чемпионы Украины объявили о продлении контракта с Де Пеной до конца 2021 года.

На зимний перерыв "Динамо" ушло на втором месте в таблице Украинской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Шахтера" на 14 очков.

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