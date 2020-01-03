Болельщики "Динамо" определили лучшего игрока клуба в 2019 году

Уругвайский вингер Карлос Де Пена был признан лучшим футболистом "Динамо" в 2019 году по версии болельщиков, о чем клуб сообщил на официальном сайте.

В голосовании приняли участие больше 7 тысяч пользователей. За Карлоса отдали свои голоса 31 процент голосовавших.

Де Пена присоединился к "Динамо" в апреле прошлого года в качестве свободного агента и с тех пор забил 6 голов и отдал столько же результативных передач в 32 матчах киевлян во всех турнирах.

31 декабря 2019 года вице-чемпионы Украины объявили о продлении контракта с Де Пеной до конца 2021 года.

На зимний перерыв "Динамо" ушло на втором месте в таблице Украинской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Шахтера" на 14 очков.