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На олимпийском объекте в Токио обнаружен канцерогенный асбест

Чиновники Токио борются с опасностью.

На олимпийском объекте в Токио обнаружен канцерогенный асбест
Плавательный центр в Токийском районе Тацуми
Фото: Kim Kyung-Hoon

В центре водных видов спорта "Тацуми" в Токио, в котором пройдут соревнования в рамках летних Олимпийских игр 2020 года, был обнаружен канцерогенный асбест, сообщает Asahi.

Материал ранее использовался при строительстве в противопожарных целях, однако позднее было доказано, что он может стать причиной возникновения раковых заболеваний.

Опасное вещество было найдено в покрытии несущих балок. Организаторы Игр-2020 заявили, что будут приняты "срочные меры безопасности". Источник утверждает, что канцерогенный асбест был обнаружен на объекте еще два года назад, но городские власти сочли количество вредного вещества небольшим и не стали удалять его с покрытия.

Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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