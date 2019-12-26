Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
Шулявский мост откроют для транспорта уже к концу этой недели, – Кличко
Шулявский мост откроют для транспорта уже к концу этой недели, – Кличко
ГлавнаяСпорт

Минфин назвал сумму, которая будет выделена на подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде-2020

Правительство планирует потратить 5,4 млрд гривен на развитие спорта в 2020 году.

Минфин назвал сумму, которая будет выделена на подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде-2020
Фото: Макс Левин

Министерство финансов Украины на своей странице в Facebook озвучило сумму, которая будет выделена на подготовку спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, а также юношеской Олимпиаде в Лозанне.

В бюджете на 2020 год правительство заложило 1,4 млрд гривен на участие спортсменов в данных турнирах.

В общей сложности в следующем году правительство планирует выделить на развитие спорта 5,4 млрд гривен. Таким образом расходы казны на спорт в следующем году вырастут на 1,8 млрд гривен.

Напомним, что украинские легкоатлеты остались без сборов из-за денежных проблем в Министерстве культуры, молодежи и спорта.

В частности, на перебои в финансировании высказалась вице-президент Федерации гимнастики Украины, главный тренер Национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Дерюгина.

Позже заместитель Министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин заявил, что сегодня будет погашен последний долг перед федерациями в 10 млн гривен. По его словам, сбой случился из-за перехода на прямое финансирование.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также