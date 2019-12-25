Жена Михаэля Шумахера дала редкое интервью с обнадеживающими перспективами

Жена 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера - Коринна обратилась к болельщикам в преддверии шестой годовщины трагического инцидента легенды Ф-1.
Напомним, 29 декабря 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжелые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить все в тайне.
"Большие дела начинаются с маленьких шагов. Мелкие детали могут сформировать общую картину.
Вместе мы стали сильнее. Именно таким образом объединенные усилия нашего движения в поддержку Михаэля облегчают задачу приободрения других", - приводит слова жены гонщика Fox Sports Australia.