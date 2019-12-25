В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
Сотрудников Шария прогнали из апелляционного суда в Киеве (обновлено)
Сотрудников Шария прогнали из апелляционного суда в Киеве (обновлено)
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской областей за отсутствие результата
Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской областей за отсутствие результата
"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР
"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
ГлавнаяСпорт

Жена Михаэля Шумахера дала редкое интервью с обнадеживающими перспективами

Коринна в конфиденциальной форме рассказала о деталях состояния Михаэля.

Жена Михаэля Шумахера дала редкое интервью с обнадеживающими перспективами
Михаэль и Коринна Шумахер
Фото: EPAUPG

Жена 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера - Коринна обратилась к болельщикам в преддверии шестой годовщины трагического инцидента легенды Ф-1.

Напомним, 29 декабря 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжелые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить все в тайне.

"Большие дела начинаются с маленьких шагов. Мелкие детали могут сформировать общую картину.

Вместе мы стали сильнее. Именно таким образом объединенные усилия нашего движения в поддержку Михаэля облегчают задачу приободрения других", - приводит слова жены гонщика Fox Sports Australia.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также