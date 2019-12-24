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В НХЛ хоккеист забил гол головой

Стечение обстоятельств.

В НХЛ хоккеист забил гол головой
Валерий Ничушкин
Фото: championat.com

"Вегас Голден Найтс" в в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Колорадо Эвеланш" - 3:7.

Второй звездой встречи стал российский форвард "лавин" Валерий Ничушкин, оформивший "хет-трик Горди Хоу" - особый вид хет-трика, когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке.

При этом Ничушкин забросил шайбу необычным образом. 

Защитник выбивал шайбу и попал в лицо россиянину, она отскочила в ворота.

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