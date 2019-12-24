"Вегас Голден Найтс" в в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Колорадо Эвеланш" - 3:7.
Второй звездой встречи стал российский форвард "лавин" Валерий Ничушкин, оформивший "хет-трик Горди Хоу" - особый вид хет-трика, когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке.
При этом Ничушкин забросил шайбу необычным образом.
Защитник выбивал шайбу и попал в лицо россиянину, она отскочила в ворота.
🚨 Valeri Nichushkin— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) 24 декабря 2019 г.
7-3 #Avs pic.twitter.com/rnPkJfFbl5