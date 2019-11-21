В матче регулярного чемпионата НХЛ финалист позапрошлого розыгрыша Кубка Стэнли клуб "Вегас Голден Найтс" на "Ти-Мобайл Арена" в Парадайсе (штат Невада) принимал один из самых титулованных клубов Лиги - "Торонто Мэйпл Лифс".
В третьем периоде, при счете 3:2 в пользу хозяев, произошел эпизод, повлиявший на итоговый исход поединка.
Голкипер "Вегаса", тезка голкипера "Барселоны" Марк-Андре тер Штегена - Флери совершил фантастический сэйв, взятый из репертуара футбольных матчей.
🌸 Save of the Century 🌸#VegasBorn pic.twitter.com/bTwLtUWElT— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 20 ноября 2019 г.
HOW???? 😵 pic.twitter.com/0HP889C3aD— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 20 ноября 2019 г.
Marc-Andre Fleury... THAT IS BEYOND MEAN! 😱😱 pic.twitter.com/zoMtVSAuUE— NHL (@NHL) 20 ноября 2019 г.
А "Кленовые листья" продолжили свое свободное падение – после шестого поражения подряд "Торонто" опустилось на 10 место в Восточной конференции, с активом в 22 очка.