Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)
Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
ГлавнаяСпорт

В матче НХЛ голкипер совершил невероятный сэйв в стиле Шовковского

Марк-Андре Флери по-футбольному бросился за шайбой.

В матче НХЛ голкипер совершил невероятный сэйв в стиле Шовковского
Марк-Андре Флери
Фото: Twitter

В матче регулярного чемпионата НХЛ финалист позапрошлого розыгрыша Кубка Стэнли клуб "Вегас Голден Найтс" на "Ти-Мобайл Арена" в Парадайсе (штат Невада) принимал один из самых титулованных клубов Лиги - "Торонто Мэйпл Лифс".

В третьем периоде, при счете 3:2 в пользу хозяев, произошел эпизод, повлиявший на итоговый исход поединка.

Голкипер "Вегаса", тезка голкипера "Барселоны" Марк-Андре тер Штегена - Флери совершил фантастический сэйв, взятый из репертуара футбольных матчей.

Казалось, что шайба точно пересечет линию ворот, и даже режиссеры трансляции поспешили изменить счет. Но Флери был не согласен. "Как?", – удивленно спрашивает твиттер "Вегас Голден Найтс".
На спасение своего вратаря хоккеисты "Голден Найтс" ответили взаимностью и через пару минут забросили решающую шайбу – матч завершился победой хозяев 4:2.
Благодаря соей второй победе подряд "Вегас" поднялся в середину таблицы Западной конференции, обосновавшись с 25-ю очками на 7-м месте.

А "Кленовые листья" продолжили свое свободное падение – после шестого поражения подряд "Торонто" опустилось на 10 место в Восточной конференции, с активом в 22 очка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также