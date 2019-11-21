В матче регулярного чемпионата НХЛ финалист позапрошлого розыгрыша Кубка Стэнли клуб "Вегас Голден Найтс" на "Ти-Мобайл Арена" в Парадайсе (штат Невада) принимал один из самых титулованных клубов Лиги - "Торонто Мэйпл Лифс".

В третьем периоде, при счете 3:2 в пользу хозяев, произошел эпизод, повлиявший на итоговый исход поединка.

Голкипер "Вегаса", тезка голкипера "Барселоны" Марк-Андре тер Штегена - Флери совершил фантастический сэйв, взятый из репертуара футбольных матчей.

Казалось, что шайба точно пересечет линию ворот, и даже режиссеры трансляции поспешили изменить счет. Но Флери был не согласен. "Как?", – удивленно спрашивает твиттер "Вегас Голден Найтс".На спасение своего вратаря хоккеисты "Голден Найтс" ответили взаимностью и через пару минут забросили решающую шайбу – матч завершился победой хозяев 4:2.Благодаря соей второй победе подряд "Вегас" поднялся в середину таблицы Западной конференции, обосновавшись с 25-ю очками на 7-м месте.

А "Кленовые листья" продолжили свое свободное падение – после шестого поражения подряд "Торонто" опустилось на 10 место в Восточной конференции, с активом в 22 очка.