Еще один российский хоккеист НХЛ дисквалифицирован за допинг

Российский форвард клуба НХЛ - "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков дисквалифицирован Лигой на 20 матчей за употребление запрещенных веществ, информирует пресс-служба клуба.

В связи с этим вердиктом НХЛ Vegas Golden Knights приостанавливает сотрудничество с россиянином.

Зыков не будет получать зарплату за период дисквалификации, отмечается в коммюнике.

24-летний Зыков выступает за "Вегас" с 2018 года, до этого в НХЛ он играл за "Эдмонтон" и "Каролину".

В прошлом сезоне он провел 10 матчей в составе "рыцарей" и забросил две шайбы.

Напомним, хоккеиста сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова Международная федерация хоккея дисквалифицировала в августе на четыре года за кокаин.