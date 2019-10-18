​Умер американский боксер, который впал в кому после нокаута в андеркарте боя Усика
​Умер американский боксер, который впал в кому после нокаута в андеркарте боя Усика
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
Гладковский задержан НАБУ перед вылетом за границу (обновлено)
Гладковский задержан НАБУ перед вылетом за границу (обновлено)
Во Львове студент попал в больницу с редким вирусом, которым он мог заразиться через приправу
Во Львове студент попал в больницу с редким вирусом, которым он мог заразиться через приправу
Рада утвердила новую систему званий без прапорщиков и мичманов
Рада утвердила новую систему званий без прапорщиков и мичманов
Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
British American Tobacco остановила фабрику в Прилуках
British American Tobacco остановила фабрику в Прилуках
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
ГлавнаяСпорт

Еще один российский хоккеист НХЛ дисквалифицирован за допинг

Валентин Зыков наказал себя материально.

Еще один российский хоккеист НХЛ дисквалифицирован за допинг
Валентин Зыков
Фото: Keith Gillett / Icon Sportswire / Global Look Press

Российский форвард клуба НХЛ - "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков дисквалифицирован Лигой на 20 матчей за употребление запрещенных веществ, информирует пресс-служба клуба.

В связи с этим вердиктом НХЛ Vegas Golden Knights приостанавливает сотрудничество с россиянином.

Зыков не будет получать зарплату за период дисквалификации, отмечается в коммюнике.

24-летний Зыков выступает за "Вегас" с 2018 года, до этого в НХЛ он играл за "Эдмонтон" и "Каролину". 

В прошлом сезоне он провел 10 матчей в составе "рыцарей" и забросил две шайбы.

Напомним, хоккеиста сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова Международная федерация хоккея дисквалифицировала в августе на четыре года за кокаин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также