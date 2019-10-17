Свитолина покинула "Кубок Кремля"

Первая ракетка Украины Элина Свитолина покидает "Кубок Кремля" после первого же своего матча на турнире.

Во втором раунде украинка встречалась с россиянкой Вероникой Кудерметовой и уступила в трех сетах 2:6, 6:1, 5:7.

Однако поражение Свитолиной в Москве не повлияло на попадание Элины на Итоговый турнир WTA, который пройдет с 27 октября по 3 ноября в Шэньчжэне - украинка прошла квалификацию, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Свитолина попала в топ-8 теннисисток сезона в одиночном разряде, присоединившись к Эшли Барти, Каролине Плишковой, Симоне Халеп, Бьянке Андрееску, Наоми Осаке и Петре Квитовой.

Напомним, впервые Свитолина попала на WTA Finals в 2017 году.

В 2018-м она стала чемпионкой турнира, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.

Добавим, что ранее "Кубок Кремля" покинула вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.