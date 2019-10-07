Ястремская в рейтинге WTA впервые ворвалась в Топ-25

В обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на одну строчку и теперь занимает 4-е место. Ее опередила экс-первая ракетка мира Наоми Осака.
В первой десятке рокировка постигла также Бьянку Андрееску и Симону Халеп – канадка сместила румынку с пятого на шестое место и подобралась к Свитолиной.
В свою очередь, вторая ракетка Украины - Даяна Ястремская вновь обновила личный рекорд и впервые вошла в Топ-25 рейтинга, расположившись на 23-й строчке.
Не выступающая из-за травмы Леся Цуренко потеряла 5 позиций (73), а вот Катерина Козлова улучшила свое положение на две строчки (83).
Положительную динамику удалось сохранить Катарине Завацкой, которая с личным рекордом поднялась на одно место и теперь занимает 117 позицию. Также поднялись в рейтинге Марта Костюк (163) и Ангелина Калинина (176).
Обновленный рейтинг WTA:
- Эшли Барти (Австралия, 7096)
- Каролина Плишкова (Чехия, 6015)
- Наоми Осака (Япония, 5621, +1)
- ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина, 5525, -1)
- Бьянка Андрееску (Канада, 5041, +1)
- Симона Халеп (Румыния, 4962, -1)
- Петра Квитова (Чехия, 4776)
- Кики Бертенс (Нидерланды, 4495)
- Серена Уильямс (США, 3935)
- Белинда Бенчич (Швейцария, 3848)
…
23. Даяна Ястремская (1995, +3)
73. Леся Цуренко (842, -5)
83. Катерина Козлова (731, +2)
117. Катарина Завацкая (553, +1)
163. Марта Костюк (373, +3)
176. Ангелина Калинина (345, +2)
234. Дарья Лопатецкая (254, -1)