Ястремская в рейтинге WTA впервые ворвалась в Топ-25

В обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на одну строчку и теперь занимает 4-е место. Ее опередила экс-первая ракетка мира Наоми Осака.

В первой десятке рокировка постигла также Бьянку Андрееску и Симону Халеп – канадка сместила румынку с пятого на шестое место и подобралась к Свитолиной.

В свою очередь, вторая ракетка Украины - Даяна Ястремская вновь обновила личный рекорд и впервые вошла в Топ-25 рейтинга, расположившись на 23-й строчке.

Не выступающая из-за травмы Леся Цуренко потеряла 5 позиций (73), а вот Катерина Козлова улучшила свое положение на две строчки (83).

Положительную динамику удалось сохранить Катарине Завацкой, которая с личным рекордом поднялась на одно место и теперь занимает 117 позицию. Также поднялись в рейтинге Марта Костюк (163) и Ангелина Калинина (176).

Обновленный рейтинг WTA:

Эшли Барти (Австралия, 7096) Каролина Плишкова (Чехия, 6015) Наоми Осака (Япония, 5621, +1) ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина, 5525, -1) Бьянка Андрееску (Канада, 5041, +1) Симона Халеп (Румыния, 4962, -1) Петра Квитова (Чехия, 4776) Кики Бертенс (Нидерланды, 4495) Серена Уильямс (США, 3935) Белинда Бенчич (Швейцария, 3848)

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23. Даяна Ястремская (1995, +3)

73. Леся Цуренко (842, -5)

83. Катерина Козлова (731, +2)

117. Катарина Завацкая (553, +1)

163. Марта Костюк (373, +3)

176. Ангелина Калинина (345, +2)

234. Дарья Лопатецкая (254, -1)