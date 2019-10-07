Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Азаров прослезился во время интервью об Украине
Азаров прослезился во время интервью об Украине
На Майдане прошло вече против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане прошло вече против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
ГлавнаяСпорт

Ястремская в рейтинге WTA впервые ворвалась в Топ-25

Элина Свитолина потеряла одну позицию.

Ястремская в рейтинге WTA впервые ворвалась в Топ-25
Даяна Ястремская
Фото: Jimmie48 Photography

В обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на одну строчку и теперь занимает 4-е место. Ее опередила экс-первая ракетка мира Наоми Осака.

В первой десятке рокировка постигла также Бьянку Андрееску и Симону Халеп – канадка сместила румынку с пятого на шестое место и подобралась к Свитолиной.

В свою очередь, вторая ракетка Украины - Даяна Ястремская вновь обновила личный рекорд и впервые вошла в Топ-25 рейтинга, расположившись на 23-й строчке.

Не выступающая из-за травмы Леся Цуренко потеряла 5 позиций (73), а вот Катерина Козлова улучшила свое положение на две строчки (83).

Положительную динамику удалось сохранить Катарине Завацкой, которая с личным рекордом поднялась на одно место и теперь занимает 117 позицию. Также поднялись в рейтинге Марта Костюк (163) и Ангелина Калинина (176).

Обновленный рейтинг WTA:

  1. Эшли Барти (Австралия, 7096)
  2. Каролина Плишкова (Чехия, 6015)
  3. Наоми Осака (Япония, 5621, +1)
  4. ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина, 5525, -1)
  5. Бьянка Андрееску (Канада, 5041, +1)
  6. Симона Халеп (Румыния, 4962, -1)
  7. Петра Квитова (Чехия, 4776)
  8. Кики Бертенс (Нидерланды, 4495)
  9. Серена Уильямс (США, 3935)
  10. Белинда Бенчич (Швейцария, 3848)

23. Даяна Ястремская (1995, +3)

73. Леся Цуренко (842, -5)

83. Катерина Козлова (731, +2)

117. Катарина Завацкая (553, +1)

163. Марта Костюк (373, +3)

176. Ангелина Калинина (345, +2)

234. Дарья Лопатецкая (254, -1)

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также