В рамках 7-го тура Серии А в Милане состоялся, пожалуй, центральный матч всего первого круга – "Интер" принимал бессменного чемпиона Италии восьми последних лет – "Ювентус".
До этого не знавший потерь в чемпионате "Интер" потерпел поражение 1:2.
Несмотря на минимальный разрыв в счете, матч продемонстрировал, что команды находятся на разных уровнях.
Подопечные Маурицио Сарри весь матч, за некоторым исключением, доминировали на поле.
Если не случится непредвиденное, то и в этом сезоне борьбы за скудетто не получится.
Обзор поединка "Интер" - "Ювентус" - на сайте официального вещателя Серии А.