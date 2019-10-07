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"Ювентус" в очном поединке против "Интера" вернул себе "пальму" первенства

Туринцы оказались сильнее миланцев.

&quot;Старая синьора&quot; празднует заслуженный успех на &quot;Сан-Сиро&quot;
Фото: EPA/UPG
"Старая синьора" празднует заслуженный успех на "Сан-Сиро"

В рамках 7-го тура Серии А в Милане состоялся, пожалуй, центральный матч всего первого круга – "Интер" принимал бессменного чемпиона Италии восьми последних лет – "Ювентус".

До этого не знавший потерь в чемпионате "Интер" потерпел поражение 1:2.

Несмотря на минимальный разрыв в счете, матч продемонстрировал, что команды находятся на разных уровнях.

Подопечные Маурицио Сарри весь матч, за некоторым исключением, доминировали на поле.

Если не случится непредвиденное, то и в этом сезоне борьбы за скудетто не получится.

Обзор поединка "Интер" - "Ювентус" - на сайте официального вещателя Серии А.

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