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На чемпионате мира по легкой атлетике первую тройку в толкании ядра разделил 1 см

Фото: EPA/UPG

Американец Джо Ковач стал чемпионом мира в толкании ядра, показав в субботу результат 22,91 м. Он стал лучшим в этом виде с 1990 года и всего на 21 сантиметр меньше мирового рекорда, установленного Рэнди Барнсом, которого впоследствии дважды дисквалифицировали за употребление запрещенных препаратов.

Вторым на чемпионате мира стал еще один американец Райан Краузер, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро. Он толкнул ядро на 22,90 м.

Третье место - у чемпиона мира 2017 года, новозеландца Томаса Уолша. Его результат - тоже 22,90 м, но он уступил Краузеру по дополнительным показателям.

Все трое, а также занявший четвертое место Дарлан Романи из Бразилии (22,53 м), побили рекорд чемпионатов мира, державшийся с 1987 года.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в катарском городе Доха.

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