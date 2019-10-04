Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1.

Футбольный клуб "Александрия" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы встречалась с бельгийским "Гентом". Поединок на "Арене Львов" завершился вничью 1:1.

Фото: twitter.com/FCO1948

Бельгийцы вышли вперед уже на 6-й минуте матча после точного удара Лорана Депуатра.

"Александрии" лишь во втором тайме удалось отыграться. Точный удар Артема Ситало принес украинской команде ничью.

В составе гостей весь матч на поле провел украинский защитник Игорь Пластун. Еще один представитель Украины - Роман Яремчук был заменен на предпоследней минуте матча.

"Александрия", которая потерпела поражение в дебютном матче Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга", с одним очком замыкает квартет группы I. "Гент" идет на второй позиции.

В третьем туре 24 октября "Александрия" на выезде сыграет против "Сент-Этьенна". "Гент" примет "Вольфсбург".

Обновление. Обзор матча "Александрия" - "Гент" - на сайте официального вещателя ЛЕ.