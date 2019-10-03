По итогам второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА определил номинантов на звание лучшего гола недели.
В их число попали:
- форвард "Барселоны" Луис Суарес и его первый гол в матче с "Интером" (2:1) на "Ноу Камп";
- атакующий хавбек "Ливерпуля" Садьо Мане, отличившийся в матче с "РБ Зальцбург" (4:3) на "Энфилде";
- его коллега по амплуа из "Аякса" Хаким Зиеш, открывший счет в матче с "Валенсией" (3:0) на "Месталье".
- защитник "Баварии" Йосуа Киммих, забивший в ворота "Тоттенхэма" (7:2) в матче в Лондоне;
Лучший гол недели будет определен по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.
Добавим, что в первом туре лучшим был признан гол полузащитника "Ювентуса" Хуана Куадрадо в ворота "Атлетико" (2:2).
Голы номинантов - на официальном сайте УЕФА.