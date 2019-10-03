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Голы Суареса и Мане претендуют на звание лучшего во втором туре Лиги Чемпионов

В число номинантов также попали Киммих и Зиеш.

Голы Суареса и Мане претендуют на звание лучшего во втором туре Лиги Чемпионов
Фото: twitter.com/UEFA

По итогам второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА определил номинантов на звание лучшего гола недели.

В их число попали:

Лучший гол недели будет определен по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

Добавим, что в первом туре лучшим был признан гол полузащитника "Ювентуса" Хуана Куадрадо в ворота "Атлетико" (2:2).

Голы номинантов - на официальном сайте УЕФА.

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