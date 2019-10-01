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ГлавнаяСпорт

На ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камер

Недовольными выступают женщины.

На ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камер
Фото: ZDF

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в столице Катара – Дохе, разгорается громкий скандал, связанный с демонстрацией ТВ-картинки, сообщает sport.ua.

Дело в том, что организаторы турнира установили миниатюрные ТВ-камеры, встроенные в стартовые блоки, что явно пришлось не по душе спортсменкам.

Женщины негативно отреагировали на новые камеры, показывающие их крупным планом перед стартом с разных углов, и, что главное - сзади и снизу.

По идее организаторов, эти инновационные камеры призваны были "запечатлеть напряженный момент перед стартом, для того, чтобы поклонники легкой атлетики по всему миру были ближе к действию, чем когда-либо прежде", - как сказано в резолюции руководящего органа легкой атлетики – ИААФ.

Но спортсенки утверждают, что камера заставляет их чувствовать вполне объяснимый этичный дискомфорт.

"Была ли женщина вовлечена в разработку этой камеры? Я так не думаю. Камеры заставляют меня чувствовать себя неловко, поскольку приходится перелезать через нее в моменты перед гонкой. Мне очень неудобно пребывать перед этой камерой в скудной беговой одежде возле стартового блока", - цитирует немецкую бегунью Джину Люкенкемпер издание.

В итоге, на основании жалоб своих участниц, немецкие атлетические боссы потребовали, чтобы отснятое видео отображалось только после того, как бегуны уже находятся на стартовых блоках.

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