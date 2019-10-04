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Свитолина проиграла четвертьфинал турнира в Пекине

Кики Бертенс оказалась сильнее Элины.

Свитолина проиграла четвертьфинал турнира в Пекине
Элина Свитолина
Фото: EPA/UPG

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 3) проиграла голландке Кики Бертенс (WTA, 8) в четвертьфинале турнира WTA в Пекине 6:7(6-8), 2:6.

Матч продолжался час и 40 минут.

Отметим, что в первом сете украинка продемонстрировала волевой характер - проигрывая 1:4, она сумела отыграться. Однако на тай-брейке сильнее сыграла ее соперница.

Во втором сете третья ракетка мира не сумела навязать борьбу Бертенс.

Таким образом, Элина не смогла "отомстить" за Даяну Ястремскую, которую голландка выбила на ранней стадии турнира.

В полуфинале Кики встретится с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти, которая победила чешку Петру Квитову 4:6, 6:4, 6:3.

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