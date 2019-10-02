Свитолина вышла в четвертьфинал China Open и гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче второго раунда турнира в Пекине одолела американку Софию Кенин в трех сетах.

Первая ракетка Украины выиграла первый сет со счетом 6:3, во втором уступила на тайбрэйке, но затем благодаря брэйку одолела Кенин в решающем отрезке игры, сообщает Спортарена.

WTA. Пекин (Китай). Третий раунд

Элина Свитолина (Украина, 3) - София Кенин (США, 15) 2:1 (6:3, 6:7 (8), 6:3)

Отметим, что в текущем году это уже четвертое противостояние Свитолиной и Кенин. Ранее дважды побеждала американка и один раз украинка.

В 1/4 финала Свитолина сыграет с 8-й ракеткой мира Кики Бертенс из Нидерландов, которая ранее выбила из турнира украинку Даяну Ястремскую.

После выхода Свитолиной в 1/4 финала China Open украинская теннисистка седьмой гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA.

До этого первой на Итоговый турнир квалифицировалась первая ракетка мира Эшли Барти, а вслед за ней Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Петра Квитова и Наоми Осака.

Итоговый турнир пройдет в китайском Шэньчжене и стартует 28 октября.

Свитолина после квалификации будет защищать статус действующей победительницы соревнований. В прошлом году в финале соревнования она победила Слоан Стивенс из США.

На данный момент украинка находится на 3-м месте рейтинга WTA, уступая лишь Барти и Плишковой.