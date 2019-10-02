Шевченко поставил руководству "Милана" два условия перед тем, как возглавить команду

Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал предварительное согласие возглавить "Милан", в случае если руководство итальянского клуба отправит в отставку Марко Джампаоло, сообщает авторитетный журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.

BOOM! SHEVCHENKO GIVES HIS AGREEMENT TO JOIN MILAN!

But not now...



All details:https://t.co/5RAWLi18Jg — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 1 октября 2019 г.

Однако украинский специалист выставил несколько условий во время встречи за ужином со спортивным директором "россонери", своим бывшим партнером по команде - Паоло Мальдини.

Одним из условий Шевченко является дата вступления в должность – Андрей готов приступить к работе в миланском клубе не ранее ноября, поскольку до этого национальная команда Украины должна провести определяющие отборочные матчи Евро-2020 со сборными Литвы и Португалии.

Также Шевченко намерен сохранить пост наставника сборной и совмещать две должности.

Руководство Милана взяло тайм-аут для обдумывания условий украинца.

Напомним, контракт Шевченко с Украинской ассоциацией футбола действителен до июля 2020 года.