Законодавство про освіту старшокласників варте особливої уваги
Законодавство про освіту старшокласників варте особливої уваги
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
ГлавнаяСпорт

Шевченко поставил руководству "Милана" два условия перед тем, как возглавить команду

Украинец провел встречу в Милане.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал предварительное согласие возглавить "Милан", в случае если руководство итальянского клуба отправит в отставку Марко Джампаоло, сообщает авторитетный журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.

 

Однако украинский специалист выставил несколько условий во время встречи за ужином со спортивным директором "россонери", своим бывшим партнером по команде - Паоло Мальдини.

Одним из условий Шевченко является дата вступления в должность – Андрей готов приступить к работе в миланском клубе не ранее ноября, поскольку до этого национальная команда Украины должна провести определяющие отборочные матчи Евро-2020 со сборными Литвы и Португалии.

Также Шевченко намерен сохранить пост наставника сборной и совмещать две должности.

Руководство Милана взяло тайм-аут для обдумывания условий украинца.

Напомним, контракт Шевченко с Украинской ассоциацией футбола действителен до июля 2020 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также