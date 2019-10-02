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"Реал" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов

Мадридцы добыли лишь 1 очко в первых двух матчах турнира.

"Реал" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов
"Реал"
Фото: EPA/UPG

Накануне "Реал" не сумел на "Сантьяго Бернабеу" одержать победу над "Брюгге" в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Матч завершился вничью 2:2.

Таким образом, с учетом результата первого матча "бланкос" в Париже против "Пари Сен-Жермен" (0:3), "Реал" установил клубный антирекорд в ЛЧ – команда впервые в своей истории не выиграла хотя бы раз в двух стартовых матчах сезона в ЛЧ.

Также "королевский клуб" установил другой антирекорд - впервые в своей истории пропускает не меньше двух голов в трех подряд еврокубковых матчах на "Бернабеу" - в сезоне 2018/19 "Реал" на стадии 1/8 финала проиграл в Мадриде "Аяксу" (1:4), а в последнем матче группового этапа также в 3 мяча уступил московскому ЦСКА (0:3).

После 2 туров группового раунда "Реал" делит последнее место квартета А с "Галатасараем", у обоих клубов по 1 очку.

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