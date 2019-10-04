Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
ГлавнаяСпорт

Нидерланды отрываются от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Но зато Украина отрывается от Турции.

Нидерланды отрываются от Украины в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: UEFA.com

По итогам матчей 2-го тура Лиги Чемпионов и Лиги Европы, обнародована новая таблица коэффициентов УЕФА.

Украина закрепилась на 10-й позиции (победа "Шахтера", ничьи "Александрии" и "Динамо"), увеличив свой отрыв от Турции (ничьи "Трабзонспора" и "Истанбул Башакшехир", поражения "Галатасарая" и "Бешикташа") на 0,4 балла – до 0,9 балла.

Однако в погоне за 9-м местом наша страна отпустила Нидерланды (победы "Аякса", ПСВ, "Фейеноорда", ничья АЗ "Алкмаар"), аж на 0,6 балла – до 0,85 балла.

Десятая позиция, по сравнению с девятой, теряет определенные привилегии (второй призер национального чемпионата стартует в Лиге Чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап ЛЧ.

Отметим, обострившуюся борьбу за стратегически важную 6-ю позицию, дающую право бронзовому призеру страны включиться в борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

Неудачное выступление на этой неделе российских клубов (лишь 2 очка из 8 за счет победы "Зенита") привело к тому, что Португалия приблизилась к России до 0.1 балла, хотя после первого тура отрыв составлял 1,067 балла.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также