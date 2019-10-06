Марина Бех-Романчук принесла Украине вторую медаль на Чемпионате мира

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике.

В последний день чемпионата, который проходит в Катаре, украинка прыгнула на 6,92 метра, сообщает НОК Украины.

Чемпионкой мира стала немецкая легкоатлетка Малайка Михамбо с результатом 7,30 метра.

Бронзовую медаль завоевала представительница Нигерии Эсе Бруме, которая прыгнула на 6,91 метра.

Медаль Бех-Романчук стала всего лишь второй наградой Украины на чемпионате мира. Ранее "серебро" в прыжках в высоту, установив новый мировой рекорд среди спортсменок младше 20 лет, добыла Ярослава Магучих.

Депутат Верховной Рады Ольга Саладуха стала пятой в тройном прыжке на ЧМ-2019.