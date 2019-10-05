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​Депутат Верховной Рады стала пятой в тройном прыжке на чемпионате мира

Саладуха показала свой лучший результат в сезоне - 14,52 м.

Депутат Верховной Рады Ольга Саладуха ("Слуга народа") стала пятой в тройном прыжке на чемпионате мира, который проходит в столице Катара.

36-летняя украинка показала свой лучший результат в сезоне - 14,52 м.

Выиграла турнир венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас с результатом 15,37 м. Второй стала представительница Ямайки Шаньека Рикеттс (14,92 м), а замкнула призовую тройку Катрин Ибаргуэн из Колумбии (14,73 м).

Напомним, что Саладуха - чемпионка мира 2011 года и бронзовый призер чемпионата-2013. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году она была бронзовой медалисткой.

Лучший результат Саладухи - 14,99 м.

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