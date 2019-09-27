Роналду идет на побитие антирекорда Серии А

Португалец один из худших исполнителей штрафных ударов.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в трех шагах от повторения антирекорда в Серии А.

Звездный форвард по праву гордится своими игровыми способностями, забивая впечатляющие голы дальними ударами.

Однако в таком компоненте, как реализация штрафных ударов, Криштиану не так хорош.

Португалец в матчах чемпионата Италии не может забить уже 18 штрафных ударов подряд, и по этому показателю португалец вышел на второе место – до абсолютного рекорда футболиста Фрозиноне Камилло Чиано Роналду осталось не реализовать 3 стандарта, сообщает AS.

В ближайшую субботу "Ювентус" в рамках 6-го тура принимает СПАЛ и у португальца может появиться шанс прервать, либо продолжить эту серию. А может в поединке против команды из Феррары падет и антирекорд Чиано.

Если говорить о всех турнирах, то серия Роналду составляет уже 24 удара.

15 из 24 ударов Криштиану пришлись в стенку, 2 удара - мимо и 7 были парированы голкиперами.

Интересно, что другой штатный исполнитель Vecchia Signora, босниец Миралем Пьянич реализовал 1 удар из 6.