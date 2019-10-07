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"Манчестер Юнайтед" оказался в двух очках от зоны вылета в Английской Премьер-Лиге

"Красные дьяволы" продолжили свое пике в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" оказался в двух очках от зоны вылета в Английской Премьер-Лиге
Уле Гуннар Сольскьяер
Фото: EPA/UPG

В заключительном матче 8-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" встречался в Ньюкасле с одноименным клубом и потерпел очередное поражение 0:1.

Поединок на "Сент-Джеймс Парк" показал, что "красные дьяволы" еще не достигли дна своего падения, и что кризис клуба с "Олд Траффорд" продолжается.

Манкунианцы продемонстрировали очередную блеклую игру.

После поражения в столице английского горняцкого края подопечные Уле Гуннара Сольскьяера, набрав всего 9 очков, оказались на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, всего в двух очках от зоны вылета.

В следующем туре "МанЮнайтед" в домашнем поединке встретится с безоговорочным лидером текущего чемпионата – "Ливерпулем", который успел оторваться от ближайшего соперника – "Манчестер Сити" уже на 8 очков.

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