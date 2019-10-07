Лионель отметился голом в поединке против "Севильи".

Фото: EPA/UPG Лионель Месси

В рамках 8-го тура испанского чемпионата "Барселона" принимала "Севилью"

Матч на "Ноу Камп" завершился разгромной победой каталонцев 4:0.

Один из мячей "блаугранас" на счету их капитана Лионеля Месси, для которого этот гол оказался дебютным в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Таким образом, аргентинец стал первым игроком в XXI веке, который забивает уже в 16 сезонах подряд.

Первый свой гол в чемпионате Лео забил 1 мая 2005 года в возрасте 17 лет и 10 месяцев в ворота "Альбасете".

Всего же Месси стал автором 420 голов в Ла Лиге.

Обзор поединка "Барселона" - "Севилья" - на сайте официального вещателя Ла Лиги.