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Месси установил рекорд XXI века

Лионель отметился голом в поединке против "Севильи".

Лионель Месси
Фото: EPA/UPG
Лионель Месси
В рамках 8-го тура испанского чемпионата "Барселона" принимала "Севилью".

Матч на "Ноу Камп" завершился разгромной победой каталонцев 4:0.

Один из мячей "блаугранас" на счету их капитана Лионеля Месси, для которого этот гол оказался дебютным в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Таким образом, аргентинец стал первым игроком в XXI веке, который забивает уже в 16 сезонах подряд.

Первый свой гол в чемпионате Лео забил 1 мая 2005 года в возрасте 17 лет и 10 месяцев в ворота "Альбасете".

Всего же Месси стал автором 420 голов в Ла Лиге.

Обзор поединка "Барселона" - "Севилья" - на сайте официального вещателя Ла Лиги.

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