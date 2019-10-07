Матч на "Ноу Камп" завершился разгромной победой каталонцев 4:0.
Один из мячей "блаугранас" на счету их капитана Лионеля Месси, для которого этот гол оказался дебютным в текущем розыгрыше Ла Лиги.Таким образом, аргентинец стал первым игроком в XXI веке, который забивает уже в 16 сезонах подряд.
Первый свой гол в чемпионате Лео забил 1 мая 2005 года в возрасте 17 лет и 10 месяцев в ворота "Альбасете".
Всего же Месси стал автором 420 голов в Ла Лиге.
Обзор поединка "Барселона" - "Севилья" - на сайте официального вещателя Ла Лиги.