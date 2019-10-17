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​Умер американский боксер, который впал в кому после нокаута в андеркарте боя Усика

Патрик Дей скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы, полученной 13 октября.

​Умер американский боксер, который впал в кому после нокаута в андеркарте боя Усика
Американский боксер Патрик Дэй
Фото: wbcboxing.com

 Умер 27-летний американский боксер Патрик Дэй, который находился в коме после поединка в андеркарте боя между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном.

Об этом сообщается на сайте Всемирного боксерского совета.

"WBC и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дея. Он умер сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 13 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это трудное время", - говорится в сообщении.

В ночь на 13 октября в Чикаго состоялся вечер профессионального бокса. В андеркарте главного боя между украинцем Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном бойцы первого среднего веса (до 69,9 кг) Чарльз Конвелл и Патрик Дэй из США оспаривали региональный титул по версии USBA (Американской боксерский ассоциации).

В 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дея вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии, а после госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге.

Напомним, в июле аргентинский боксер Уго Сантильян скончался в результате травм, которые он получил в поединке с чемпионом Уругвая Эдуардо Абреу.

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