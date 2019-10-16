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Ла Лига инициирует перенос матча между "Барселоной" и "Реалом" из столицы Каталонии в столицу Испании.

Виной всему - нестабильная политическая обстановка в Каталонии.

Ла Лига инициирует перенос матча между "Барселоной" и "Реалом" из столицы Каталонии в столицу Испании.
Фото: AS

Весь мир в ожидании очередного "Эль Классико" – противостояния "Реала" и "Барселоны".

Ближайший матч между этими командами запланирован в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги, и должен пройти 26 октября на "Ноу Камп" в столице Каталонии.

Однако руководство Ла Лиги серьезно рассматривает вариант переноса поединка из Барселоны в Мадрид, сообщает AS.

Это связано с нестабильной политической обстановкой в Каталонии, которая может поставить под угрозу безопасность проведения матча. Именно в день матча, 26 октября, в Каталонии запланированы очередные акции протеста.

В этой связи Ла Лига попросила Комитет по конкуренции Королевской испанской футбольной федерации (RFES), чтобы "Реал" и "Барселона" сыграли в столице Испании.

Если RFES одобрит перенос матча в Мадрид, то формальным хозяином поединка останется "Барселона".

В то же время, ответный матч, запланированный на 1 марта, пройдет в Барселоне, несмотря на то, что формальным хозяином матча будет считаться "Реал".

Неизвестно, как сами команды отреагируют на данную инициативу Ла Лиги. И, в первую очередь - "блаугранас".

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