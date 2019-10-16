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Футболисты сборной Италии повторили национальный рекорд 80-летней давности

Squadra Azzurra одержала 9-ю победу подряд.

Футболисты сборной Италии повторили национальный рекорд 80-летней давности
Сборная Италии
Фото: EPA/UPG

Сборная Италии после крупной победы над Лихтенштейном (5:0) в матче отборочного турнира Евро-2020, повторила национальный рекорд из девяти подряд побед во всех турнирах.

В последний раз "Лазурной команде" удавалась подобная серия в далеком 1939 году, когда командой руководил Витторио Поццо.

В "нашу эру" в последний раз итальянцы не смогли выиграть поединок в ноябре прошлого года, когда они сыграли вничью с Португалией (0:0) в матче группового раунда Лиги Наций.

15 ноября подопечным Роберто Манчини предоставится возможность побить рекорд команды Поццо, когда в предпоследнем туре группового этапа Евро-2020 итальянцы сыграют на выезде с боснийцами.

Италия с максимальным показателем в восемь побед заранее гарантировала себе место в финальной части чемпионата Европы.

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