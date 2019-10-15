Отборочный матч Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6), который состоялся в Софии на стадионе "Василь Левски", был дважды остановлен хорватским арбитром Иваном Бебеком, из-за расистских выкриков болельщиков с трибун.

В общей сложности остановки заняли более 5 минут.

В соответствии с протоколом УЕФА, в случае расистских выкриков болельщиков, главный арбитр должен обратиться к диктору стадиона, чтобы тот огласил предупреждение. если это повторится, арбитр имеет право увести игроков в раздевалку. Если же расистские выкрики продолжатся, то матч должны отменить.

Отметим, из шести голов, забитых англичанами, ровно половина на счету темнокожих футболистов – дублем отметился Рахим Стерлинг и один гол записал на свой счет Маркус Рэшфорд.

Добавим, что после победы в Софии подопечные Гарета Саутгейта уверенно возглавляют группу А.

За 2 тура до финиша Англия опережает ближайших соперников – чехов на 3 очка, и на 4 – команду Косово.

Обзор матча Болгария – Англия – на сайте официального вещателя Евро-2020.