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Украина победила действующих чемпионов Европы в отборе на Евро-2020

Подопечные Шевченко на "Олимпийском" уверенно переиграли сборную Португалии - 2:1.

Национальная сборная Украины по футболу досрочно вышла в финальную часть Чемпионата Европы 2020 года.

B Киеве на НСК "Олимпийский" наша сборная уверенно победила действующих чемпионов Европы - сборную Португалии.

Счет в поединке на 6-й минуте открыл Роман Яремчук.

На 27-й минуте отличился Андрей Ярмоленко.

Португальцам удалось отыграть один мяч. На 72-й минуте Роналду пробил неоднозначный пенальти. Пятову не удалось парировать удар.

Таким образом матч на "Олимпийском" завершился победой "сине-желтых" - 2:1.

После 7 туров Украина возглавляет группу B с 16 очками, далее следуют Португалия (11 очков) и Сербия (7 очков), но они пока сыграли на одну игру меньше.

Заключительный матч квалификации украинская сборная проведет 17 ноября в Белграде против команды Сербии.

Напомним, в предыдущем туре Украина играла с Литвой, которую победила со счетом 2:0.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года. В турнире примут участие 24 сборные, а матчи континентального первенства в связи с 60-летием основания Евро состоятся в 12 городах Европы. Жеребьевка группового этапа пройдет 30 ноября.

Отметим, что футболисты сборной Украины примут участие в чемпионате Европы в третий раз подряд. В 2012-м и 2016-м годах наши футболисты не сумела выйти из группы.

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