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Украинский гимнаст Радивилов завоевал "бронзу" в опорном прыжке на чемпионате мира

Средняя сумма за оба прыжка - 14,749.

Украинский гимнаст Радивилов завоевал "бронзу" в опорном прыжке на чемпионате мира
Игорь Радивилов
Фото: https://sport.ua

Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал бронзовым призером чемпионата мира в опорном прыжке. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Чемпионат мира проходил в немецком Штутгарте. 13 октября состоялся последний день соревнований.

В опорном прыжке Украину представлял Игорь Радивилов. В итоге он стал 3-м со средней суммой за оба прыжка - 14,749.

Победителем стал Никита Нагорный из России - 14,966, на втором месте также россиянин Артур Далалоян - 14,933.

Напомним, в феврале Игорь Радивилов взял "золото" в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Австралии. Украинский гимнаст набрал 14,949 балла.

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