За прошлый год доход "Шахтера" составил рекордную сумму

В прошлом сезоне "Шахтер" заработал 3,76 млрд грв. (139 млн евро) без вычета налогов, передает данные, опубликованные на официальном сайте "горняков" sportarena.com.

Эта сумма на 2 млрд грв. (75 млн евро) выше той, которую клуб заработал в сезоне-2017/18.

В частности, доходы от УЕФА и ФИФА за сезон возросли до 1,603 млрд грв. (59,2 млн евро). Для сравнения: в сезоне-2017/18 "горняки" заработали почти в 2 раза меньше - 888 млн грв. (32,8 млн евро).

Еще больше возросли доходы от продажи футболистов. За трансферы игроков "Шахтер" заработал 1,478 млрд грв. (54,6 млн евро).

А вот доходы от коммерческой деятельности уменьшились на 56 млн грв. - до 680 млн (25,1 млн евро).

Наибольшая часть доходов от коммерческой деятельности пришлась на спонсорство и рекламу. Здесь доходы "Шахтера" составили 586 млн грв. (21,6 млн евро). При этом сумма в сезоне-2018/19 меньше, чем в позапрошлом сезоне на 36 млн грв.

Также клуб в своем отчете сообщил, что заплатил налогов на сумму в 512,3 млн грв., что на 7,8 млн грв. выше, чем в сезоне-2017/18.

Напомним, в прошлом сезоне "Шахтер" добыл победу в чемпионате и Кубке Украины (третьи подряд).

В еврокубках подопечные Паулу Фонсеки заняли третье место в группе Лиги Чемпионов, а на стадии 1/16 финала Лиги Европы "вылетели" от франкфуртского "Айнтрахта", уступив по сумме двух встреч 2:2, 1:4.