В рамках 9-го тура Favbet Лиги чемпион и лидер первенства – "Шахтер" не оставил шансов "Ворскле", забив в ворота полтавчан 4 безответных мяча.

Накануне своего 30-летия, дебютным голом за "горняков" отметился летний новобранец команды Евгений Коноплянка , на 48-й минуте удвоивший преимущество хозяев точным ударом с пенальти.

Добавим, что в матче состоялся еще один дебют. Впервые в основе "Шахтера появился действующий чемпион мира (U-20) Валерий Бондарь. Это событие воспитанник донецкой команды отметил еще и дебютным забитым голом.

Отметим, что "Шахтер" имеет 100%-й результат в чемпионате.

Обзор матча "Шахтер" – "Ворскла" – на сайте официального вещателя УПЛ.