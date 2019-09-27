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Моуриньо снялся в оригинальной рекламе "Нелегко быть особенным"

Жозе находится в вынужденном отпуске.

Моуриньо снялся в оригинальной рекламе "Нелегко быть особенным"
Жозе Моуриньо
Фото: Sky Sports

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо принял участие в съемках рекламного ролика для букмекерской компании Paddy Power, чьим амбассадором он недавно стал.

В ролике португальский специалист заявляет, что "нелегко быть особенным", после чего на различных примерах доказывает этот тезис.

В частности, играя роль садовника, Senhor Моуриньо изящно подстригает куст в виде трех пальцев, по-видимому, символизирующего добытый вместе с миланским "Интером" требл.

В конце Жозе садится в такси и, посмотрев в телефон, в котором открыто приложение от Paddy Power, выясняет, что выиграл джекпот, в размере 40 тыс. фунтов.

Моуриньо снова говорит, что он особенный, однако водитель "опускает португальца на Землю", сообщая, что такой выигрыш происходит у разных людей каждый день.

Напомним, Моуриньо был уволен с поста наставника МЮ в середине декабря 2018 года. С тех пор 56-летний португалец остается без тренерской работы. Ранее он возглавлял "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал", с каждым из которых становился чемпионом страны.

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