"Шахтер" вступил в конфликт с УПЛ относительно спонсорского соглашения Лиги

Чемпион страны донецкий "Шахтер" отказывается от требования Украинской Премьер-лиги разместить на рукаве игровой формы логотип генерального спонсора Лиги, букмекерской компании "Фаворит" – Favbet.

Дело в том, что у "горняков" есть спонсорский контракт с прямым конкурентом Favbet – компанией "Пари-матч".

В данной ситуации "Шахтер" готов заплатить штраф за несоблюдение контракта Лиги со спонсором, заявил коммерческий директор донецкого клуба Дмитрий Кириленко.

"Мы приветствуем подписание контракта Лиги с Титульным спонсором. Однако, в силу того, что титульный спонсор ФК "Шахтер" "Пари-матч" находится в одной бизнес-категории со спонсором Лиги, мы не можем пойти на некоторые проявления, которые необходимы для выполнения контракта (например, когда "Шахтер" вышел бы в форме с наклейкой "Пари-матч" на груди, а с Favbet на рукаве, - прим. LB.ua)", - заявил Кириленко.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы готовы заплатить штраф в размере суммы, которая полагается. Эти деньги будут дополнительно распределены между остальными 11 клубами. Относительно шеврона на футболке - уже озвучено, что мы будем использовать чемпионский бейдж, без спонсорского проявления. Это компромиссное решение - место на рукаве не будет продано другому спонсору. С этим согласились в "Фаворите" при подписании контракта", - уточнил один из руководителей футбольного клуба.