Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги
Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги
"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа
"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против "Брюгге"
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против "Брюгге"
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег
Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег
ГлавнаяСпорт

"Шахтер" вступил в конфликт с УПЛ относительно спонсорского соглашения Лиги

"Горняки" отказываются сотрудничать с официальным спонсором УПЛ.

"Шахтер" вступил в конфликт с УПЛ относительно спонсорского соглашения Лиги
Фото: shakhtar.com

Чемпион страны донецкий "Шахтер" отказывается от требования Украинской Премьер-лиги разместить на рукаве игровой формы логотип генерального спонсора Лиги, букмекерской компании "Фаворит" – Favbet.

Дело в том, что у "горняков" есть спонсорский контракт с прямым конкурентом Favbet – компанией "Пари-матч".

В данной ситуации "Шахтер" готов заплатить штраф за несоблюдение контракта Лиги со спонсором, заявил коммерческий директор донецкого клуба Дмитрий Кириленко.

"Мы приветствуем подписание контракта Лиги с Титульным спонсором. Однако, в силу того, что титульный спонсор ФК "Шахтер" "Пари-матч" находится в одной бизнес-категории со спонсором Лиги, мы не можем пойти на некоторые проявления, которые необходимы для выполнения контракта (например, когда "Шахтер" вышел бы в форме с наклейкой "Пари-матч" на груди, а с Favbet на рукаве, - прим. LB.ua)", - заявил Кириленко.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы готовы заплатить штраф в размере суммы, которая полагается. Эти деньги будут дополнительно распределены между остальными 11 клубами. Относительно шеврона на футболке - уже озвучено, что мы будем использовать чемпионский бейдж, без спонсорского проявления. Это компромиссное решение - место на рукаве не будет продано другому спонсору. С этим согласились в "Фаворите" при подписании контракта", - уточнил один из руководителей футбольного клуба.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также