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Сборная Украины впервые в истории сыграет с трехкратным чемпионом Африки

Товарищеский матч со сборной Нигерии состоится в Днепре.

Сборная Украины впервые в истории сыграет с трехкратным чемпионом Африки
Фото: ffu.ua

Сборная Украины по футболу 10 сентября сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - сборной Нигерии.

Игра состоится на стадионе "Днепр-Арена" в Днепре и станет первым поединком сборной в городе за последние 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины).

Тремя днями ранее, 7 сентября, Украина сыграет на выезде с Литвой в матче отбора на чемпионат Европы 2020 года.

Кроме того, исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил место товарищеского матча Украина - Эстония. Игра состоится 14 ноября на запорожской "Славутич-Арене". Эта встреча станет первым в истории поединком национальной сборной в Запорожье.

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