Сборная Украины впервые в истории сыграет с трехкратным чемпионом Африки

Сборная Украины по футболу 10 сентября сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - сборной Нигерии.
Игра состоится на стадионе "Днепр-Арена" в Днепре и станет первым поединком сборной в городе за последние 10 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины).
Тремя днями ранее, 7 сентября, Украина сыграет на выезде с Литвой в матче отбора на чемпионат Европы 2020 года.
Кроме того, исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил место товарищеского матча Украина - Эстония. Игра состоится 14 ноября на запорожской "Славутич-Арене". Эта встреча станет первым в истории поединком национальной сборной в Запорожье.