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Сборная Англии стала "бронзовым" призером Лиги Наций (обновлено)

В серии пенальти англичане обыграли команду Швейцарии.

Сборная Англии стала "бронзовым" призером Лиги Наций (обновлено)
Сборная Англии
Фото: EPA/UPG

Сборная Англии по футболу стала бронзовым призером Лиги Наций УЕФА. В матче за третье место британцы в серии пенальти обыграли команду Швейцарии.

Основное и дополнительное время завершилось без забитых мячей. В пенальти точнее были англичане - 6:5.

Стоит отметить, что на 85-й минуте нападающий английской сборной Каллум Уилсон забил гол, но он был отменен после видеоповтора.

Победитель розыгрыша Лиги Наций УЕФА определится сегодня в матче Португалия - Голландия. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Обновление. 

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