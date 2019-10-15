Пятов повторил рекорд Шовковского в сборной Украины

Андрей Пятов вместе с одноклубником - Сергеем Кривцовым празднует успех в матче против португальцев

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов сыграл 92-й матч за сборную Украины, тем самым повторив рекорд Александра Шовковского по количеству игр за национальную команду среди голкиперов.

Накануне 35-летний Пятов помог Украине досрочно с первого места в группе выйти на Евро-2020 – "сине-желтые" обыграли сборную Португалии (2:1).

Отметим, для Украины это будет третий чемпионат Европы в истории, но первый на который она квалифицировалась напрямую.

Напомним, на Евро-2012 наша сборная квалифицировалась, как хозяйка чемпионата. А через 4 года подопечные Михаила Фоменко по сумме двух стыковых матчей прошли команду Словении (2:0, 1:1).

В заключительном матче отбора на Евро-2020 Украина 17 ноября сыграет против Сербии на выезде.