УЕФА рассматривает вариант переноса места проведения финала Лиги Чемпионов сезона-2019/20 из Стамбула, сообщает tuttomercatoweb.com.

Финальный матч ЛЧ в Турции оказался под угрозой срыва из-за операции турецких войск против курдских террористов на севере Сирии.

"УЕФА и дальше будет работать в своей компетенции. Мы придерживаемся позиции аполитичности спорта, поскольку наша организация не может влиять на государства, дипломатию и другие политические институты", - цитирует функционера издание.

По информации источника, недовольство экспертов и фанатов вызывают также празднования голов сборной Турции - футболисты команды уже дважды использовали военное приветствие.

Фото: sports.ru Сборная Турции

Вряд ли бы на это обратили внимание, но в официальном твите было написано, что спортсмены "посвящают победу нашим храбрым воинам и собратьям".

Фото: твиттер

Фото: sports.ru

Добавим, что футболисты сборной Турции - не единственные, кто салютовал военным. Гимнаст Ибрагим Чолак так же отметил победу на чемпионате мира в Штутгарте.