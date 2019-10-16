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УЕФА намерена лишить Турцию права проведения финала Лиги Чемпионов-2019/20

Операция турецких войск в Сирии не осталась незамеченной футбольной организацией.

УЕФА намерена лишить Турцию права проведения финала Лиги Чемпионов-2019/20
Фото: UEFA.com

УЕФА рассматривает вариант переноса места проведения финала Лиги Чемпионов сезона-2019/20 из Стамбула, сообщает tuttomercatoweb.com.

Финальный матч ЛЧ в Турции оказался под угрозой срыва из-за операции турецких войск против курдских террористов на севере Сирии.

"УЕФА и дальше будет работать в своей компетенции. Мы придерживаемся позиции аполитичности спорта, поскольку наша организация не может влиять на государства, дипломатию и другие политические институты", - цитирует функционера издание.

По информации источника, недовольство экспертов и фанатов вызывают также празднования голов сборной Турции - футболисты команды уже дважды использовали военное приветствие.

Сборная Турции
Фото: sports.ru
Сборная Турции

Вряд ли бы на это обратили внимание, но в официальном твите было написано, что спортсмены "посвящают победу нашим храбрым воинам и собратьям".

Фото: твиттер
Добавим, что футболисты сборной Турции - не единственные, кто салютовал военным. Гимнаст Ибрагим Чолак так же отметил победу на чемпионате мира в Штутгарте.
Фото: sports.ru

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