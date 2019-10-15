Венгрия поддержала операцию Турции в Сирии

Сийярто позитивно оценил решение Анкарой проблемы миграции "в сторону Сирии, а не в сторону Европы".

Венгрия стала единственной страной-членом Европейского Союза, которая, несмотря на критику мирового сообщества, поддержала военную операцию Турции на севере Сирии.

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил после встречи в Баку с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Немецкая волна.

"Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии", - цитирует венгерского политика информационное агентство dpa.

Начав военную операцию на севере Сирии, Анкара заявила, что ее главной целью является создание очищенной от террористов "зоны безопасности" на границе между Турцией и Сирией. В эту зону безопасности Анкара намеревается переместить беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции. ЕС, в свою очередь, решительно отвергает подобные планы.

По данным ООН, с момента начала Турцией военной операции на севере Сирии 9 октября более ста тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от бомбардировок.

Хотя венгры, по современным научным данным, не имеют родства с тюрксими народами, с 19 века существует концепция венгерского туранизма, представители которой считают, что у венгров и турок имеются общие предки и культурная близость. В Венгрии существуют памятники наследия Османского периода, такие как мавзолей "Гюль-Баба-Тюрбе" в Будапеште, а венгерского премьера Орбана и президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана связывают дружеские отношения.

В январе 2019 года посол Турции в Будапеште Ахмет Окиф Актай заявил, что турецко-венгерские отношения "переживают золотой век".

Напомним, 9 октября турецкая армия начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

В ЕС и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства".

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию.